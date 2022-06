Un antivirus à moins de 10€ l'année ? C'est l'offre du moment signée Norton

Antivirus Plus, c'est la suite la plus basique proposée par Norton, mais alors, à un tel prix qui plus est, elle a vraiment tout d'une grande ! En effet, avec une efficacité connue dans le monde entier contre les malwares en temps réel, que ce soit un logiciel espion, un rançongiciel ou encore du hameçonnage, Norton assure vos arrières et fait disparaitre les menaces aussi vites qu'elles sont arrivées. En plus, avec la Promesse 100% contre les virus, un technicien Norton prend le relai au cas où vous n'arriveriez à venir à bout vous-même d'un virus coriace.

Ajoutons que cette suite comprend un pare-feu réseau et est ainsi idéale à utiliser dans toutes les circonstances. Norton sécurise vos achats en ligne et vous fait également gagner en sérénité grâce au gestionnaire de mots de passe inclus. Cette fonctionnalité vous permet de rassembler vos mots de passe dans un espace de stockage ultra-sécurisé, de gérer cet espace grâce à un mot de passe maitre, de générer des mots de passe solides et d'être averti en cas de compromission de l'un d'entre eux pour réagir.