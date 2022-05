De belles remises pour ces antivirus qui vous aideront à lutter contre les menaces en ligne

Commençons cette sélection de solutions antivirus du jour avec la suite Norton Antivirus Plus, qui s'offre à -71% pendant un an en ce moment, et vous seriez bien inspiré de la la considérer comme un allié de poids dans votre protection contre les menaces en en ligne. En effet, Norton Antivirus Plus est disponible à seulement 9,99€ au lieu des 34,99€ habituels. Passés vos 12 premiers mois chez Norton, vous pouvez bien sûr conserver cette suite au tarif standard en vigueur.

Et au menu, Norton Antivirus Plus vous permet de protéger un appareil sous macOS ou Windows simultanément . Tout d'abord, la cybersécurité s'attaque à un sujet non négligeable qu'est le virus. Quelle que soit sa forme, du logiciel espion au rançongiciel en passant par l'hameçonnage, Norton Antivirus Plus vous garantit toute la qualité de la protection Norton dès sa solution la plus basique. Vous bénéficiez également d'un pare-feu réseau bienvenu de même que la Promesse 100% contre les virus, qui vous permet de bénéficier, selon votre souhait, de l'aide d'un technicien Norton pour venir à bout d'une menace vous infectant.