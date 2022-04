Offre immanquable : les abonnements Norton 360 sont gratuits pendant 45 jours !

Norton a le grand avantage de vous proposer non pas une, ni deux, mais bien quatre solutions antivirus performantes et adaptés à tous pour cet essai 100% gratuit de 45 jours . Et la première est Norton Antivirus Plus, un produit déjà prêt à répondre à vos besoins les plus essentiels pour la protection d'un ordinateur sous macOS comme Windows. Sa qualité première est de faire face aux menaces en ligne, même les plus coriaces. Ainsi, la technologie Norton écarte aussi bien les chevaux de Troie, que les logiciels espions, les rançongiciels, les virus les plus divers, et même le phishing. Sur Internet, c'est Norton Antivirus Plus qui fait la loi, et aucun virus n'y échappe. Preuve de la qualité de ses services, Norton inclut, dès sa solution la plus basique, la Promesse 100% contre les virus. Concrètement, si vous faites face à un malware que vous ne parvenez pas à éliminer vous-même, un technicien Norton prend le relai, et cela, jusqu'à ce que la menace soit éliminée. C'est vraiment rassurant, car nul besoin d'être un expert, Norton vous épaule au quotidien, et vous rembourse (en cas de souscription à une licence payante bien entendu) si le technicien échoue.

Plus encore, vous êtes également équipé d'un gestionnaire de mots de passe. Loin d'être un gadget, cette fonctionnalité héberge vos identifiants d'authentification dans un espace cloud sécurisé, elle vous aide à générer de solides mots de passe sans risque de les oublier, et elle vous permet aussi de stocker de nombreuse informations clefs, comme vos identifiants bancaires par exemple, sans les exposer aux pirates du Web. Ajoutons un pare-feu pour votre réseau, pour une protection déjà complète, et 2 Go de stockage cloud sécurisé pour les utilisatrices et utilisateurs sous Windows (hors Windows 10 S).