Bon plan antivirus : testez la version gratuite 45 jours Norton 360 !

Norton met sur pied 4 solutions plus complètes les unes que les autres pour vous faire gagner en cybersécurité sans pour autant sabrer votre porte-monnaie. Preuve en est avec cet essai gratuit d'un mois et demi notamment ! Mais, plus encore, choisir Norton, c'est bénéficier d'un service très complet. En effet, avec Norton AntiVirus Plus, vous disposez tout d'abord d'un antivirus pour un ordinateur de type PC comme Mac, d'une protection en temps réel comme les menaces de type malware, spyware, ransomware, phishing, et d'un pare-feu pour mettre votre réseau en sureté. Mais ce n'est pas tout, car Norton inclus d'emblée un gestionnaire de mots de passe comme sa promesse 100% contre les virus.

En optant pour une solution de la gamme Norton 360, vous choisissez des services toujours plus complets, à commencer par un VPN complet et illimité pour masquer votre adresse IP ou encore ne pas subir de restrictions géographiques. Les amateurs de streaming apprécieront. Avec Norton 360 Standard, vous bénéficiez de cette fonctionnalité pour un ordinateur (PC et/ou Mac), un smartphone sous Android ou iOS, ou un iPad.

Choisir le niveau supérieur avec Norton 360 Deluxe, c'est bénéficier de la technologie de pointe qu'est le Dark Web Monitoring, un excellent moyen de savoir si vos données circulent sur le Dark Web afin de pouvoir réagir. Avec en plus un contrôle parental complet pour vos enfants (sur les PC sous Windows, et les smartphones sous Android/iOS), cette suite peut se déployer sur plusieurs appareils, jusqu'à 5 au total !

Mais si vous voulez tester l'une des meilleures solutions de sécurité du marché, c'est bien Norton 360 Premium qu'il faut choisir ! Avec cette suite, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils électroniques de type ordinateur, smartphone ou encore tablette et en faire profiter toute la famille ! Norton 360 Premium intègre également le Mode Ecole pour faciliter la concentration de vos enfants lorsqu'ils utilisent Internet, avec un environnement de travail adapté. Avec du stockage en ligne, de 2 Go à 75 Go, offerts sur les PC sous Windows (hors Windows 10S) suivant l'offre choisie, il n'y a vraiment que des bonnes raisons de craquer pour une suite Norton !