Les meilleurs antivirus en promo avant le Black Friday : jusqu'à -60% chez Bitdefender, Norton et Avast !

Ce n'est pas trois, mais quatre formules de protection qui sont en promotion chez Norton. Voyons un peu ce que l'éditeur propose.

Il y a d'abord la formule Norton Antivirus Plus. À 14,99€/mois au lieu de 34,99€ (pendant un an), vous avez une protection pour un PC, un Mac ou un smartphone ou une tablette. Elle protège contre les les spywares, virus, malwares et ransomwares. Et vous avez en plus un pare-feu, 2 Go de stockage dans le Cloud et un gestionnaire de mots de passe.

La deuxième formule est celle qui a la plus grosse promotion : -60% sur Norton 360 standard. Pour 24,99€/an au lieu de 74,99€, vous avez tous les avantages précédents + un VPN, 10 Go de stockage dans le Cloud et l'option SafeCam.

La troisième formule est pour Norton 360 Deluxe. À 39,99€/an au lieu de 94,99€, vous avez les deux formules précédentes cumulées mais pour 5 appareils. Cela comprend également 50 Go de stockage dans le Cloud, le contrôle parental, le mode école, et le Dark Web Monitoring.

Enfin, la quatrième et dernière formule coûte normalement 104,99€/an et est proposée ici pour 49,99€ : c'est la Norton 360 Premium. Elle regroupe toutes les options précédentes avec la gestion de 10 appareils et 75 Go de stockage dans le Cloud. Avec cette dernière, vous avez de quoi voir venir.