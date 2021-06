Antivirus : Pourquoi ce deal Norton 360 Deluxe est imbattable !

Quoi de mieux pour se protéger des virus qu’un antivirus ? Mais, pas question de faire de petites économies sur ce point. Si vous vous souhaitez une bonne protection, il vous faut une des références dans le domaine. Norton propose la suite Norton 360 Deluxe qui répond parfaitement à ces critères d’exigence.

Inutile de vous rappeler que Norton existe depuis plusieurs décennies et que l’expérience ainsi que l’expertise de ses équipes relèvent du très haut niveau. Pour rendre sa suite plus accessible et aider tout le monde à se prémunir du mieux possible des attaques de virus et autres malwares, son éditeur propose actuellement 68% de réduction sur la première année d’abonnement.

Le prix passe ainsi de 94,99€ à seulement 29,99€ ! Et pour ce prix très réduit, vous allez non seulement disposer de la mise à jour en temps réel de la base de connaissance pendant toute la durée de l’abonnement, mais vous aurez la possibilité de l’installer sur 5 appareils autant Mac que PC et même sur smartphone ou tablette.