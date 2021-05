Protégez vos données avec les solutions Norton 360

Avec l’expérience acquise au fil des années, Norton a non seulement fait évoluer ses logiciels pour les tenir à jour et assurer toujours plus de sécurité et de protection en s’adaptant aux nouvelles menaces, mais aussi en s’adaptant aux utilisateurs. Nous sommes tous différents. Nos besoins et nos exigences ne sont pas identiques.

C'est pourquoi Norton vous propose ses 3 meilleures offres pour vous aider à choisir celle qui correspond le plus à vos usages et vos besoins. Découvrez les 3 déclinaisons de Norton 360 proposées à partir de 29,99€ la première année.

En choisissant Norton 360, vous vous dotez d’une protection performante et efficace. Les équipes de l’éditeur mettent à jour très régulièrement la base de connaissance des virus, spywares, ransomwares et tous les autres logiciels malveillants. Grâce à ses formules sous forme d’abonnement annuel, vous disposerez de toutes les mises à jour dès qu’elles seront disponibles pour vous éviter le maximum de risques possibles.

Le tout associé à une protection de la webcam pour éviter qu’elle ne soit utilisée à votre insu ou sans votre consentement ainsi qu’à un VPN pour sécuriser le plus possible vos accès à Internet. Norton vous propose des solutions particulièrement pertinentes pour vous offrir le plus de protection au quotidien.