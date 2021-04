Bon plan antivirus : économisez jusqu'à 60% sur les solutions Norton

La suite logicielle intègre donc une surveillance en temps réel des différents malwares ou ransomwares qui pullulent sur le web et cherchent à vous extorquer vos informations personnelles et bancaires. Vous aurez également accès à un pare-feu qui protège au maximum les connexions entrantes sur votre machine afin d'éviter toute tentative de piratage. 10 Go d'espace disque dans le cloud vous sont enfin octroyés pour y déposer vos fichiers les plus importants et y accéder depuis n'importe quelle machine, en toute sécurité.

Le logiciel est mis à jour en permanence, et ce de manière automatique. A intervalles réguliers Norton va mettre à jour la base de données afin d'intégrer les toutes dernières menaces découvertes sur le web par son équipe de chercheurs et vous proposer une protection la plus actuelle et rigoureuse qui soit.