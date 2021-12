Kaspersky Internet Security : la suite antivirus idéale pour protéger vos données sensibles en ligne

Kaspersky est bien entendu une suite antivirus très connue qui a fait ses preuves. Mais il faut mettre l'accent sur un point particulier de leur formule de protection : la lutte contre les tentatives d'hameçonnage. Celles-ci peuvent avoir lieu sous beaucoup de formes différentes. Et même sur vos plateformes de streaming préférées, comme Netflix.

Ces plateformes de divertissement que nous utilisons parfois quotidiennement ont une place importante pour beaucoup d'utilisateurs. C'est pourquoi lorsque l'on reçoit un mail indiquant qu'il faut mettre à jour les informations de paiement ou les identifiants de connexion, on serait tenté de cliquer. Egalement les pirates peuvent tenter de vous appâter avec des séries et films très récents et populaires sur un site frauduleux pour récupérer vos informations de paiement ou autre données sensibles.

En plus de redoubler de vigilance, Kaspersky vous protège contre ces sites et mails frauduleux en vous aidant à les identifier. Notamment grâce à un pare-feu bidirectionnel qui vous permet d'examiner toutes les connexions entrantes et sortantes depuis votre PC. Kaspersky vous propose également un navigateur protégé au niveau bancaire afin de sécuriser vos transactions en ligne. Enfin, Kaspersky Internet Security met en place une surveillance en temps réel contre les ransomwares.

Tout cela n'est qu'un petit aperçu de ce que propose Kaspersky Internet Security dans son abonnement. Il y'a beaucoup d'autres options de cybersécurité incluses : l'antivirus, bien sûr, les alertes anti-phishing, la suppression des chevaux de Troie, l'accès bloqué à votre webcam, le VPN, le bloqueur de publicités…

Vos données les plus sensibles seront en sécurité grâce à la protection Kasperksy Internet Security, donc si vous souhaitez en profiter c'est maintenant. Car rappelons-le : toutes les formules d'abonnement sont à -50%.