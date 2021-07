L'antivirus Kaspersky fait chuter le prix de sa solution Internet Security

La réputation de Kaspersky n'est plus à prouver, la solution antivirus accumulant les prix divers, dont celui de produit de l'année 2020 par AV Comparatives. Pour vous protéger efficacement, Kaspersky Internet Security sait y faire, que ce soit sous Windows, Android ou encore macOS/iOS.

Une protection avancée contre les cybermenaces de type ransomware, phishing ou cheval de Troie est incluse. Kaspersky tire son épingle du jeu en sécurisant activement vos transactions bancaires, afin de ne pas craindre les pirates du Web. De même, un outil spécifique permet de bloquer un accès non désiré à votre webcam, idéal donc pour protéger votre vie privée et, plus largement, vos données personnelles sont entre de bonnes mains.

Un VPN d'une capacité de 300 Mo/jour de trafic est également inclus, de quoi chiffrer efficacement vos navigations et masquer votre adresse IP. De quoi vous proposer un antivirus efficace et performant pour vous et toute la famille.