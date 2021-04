Bon plan antivirus: les meilleures offres du moment chez Avast, Norton et Kaspersky

Vous pouvez également faire le choix d’un des piliers de la protection des ordinateurs depuis de nombreuses décennies maintenant en optant pour Norton 360 Deluxe. Grâce à cette offre promotionnelle, vous allez pouvoir profiter de la suite pour seulement 39,99€ la première année. Soit une économie de 57% par rapport au prix de renouvellement qui est de 94,99€.

Pour ce petit prix, vous allez disposer d’une excellente protection contre les virus et tous les logiciels malveillants connus à ce jour. De plus, la solution Norton 360 Deluxe comporte également un pare-feu efficace pour filtrer ce qui rentre et sort de votre ordinateur.

Et pour que votre protection soit complète et efficace, l’abonnement vous permet de protéger jusqu’à 5 appareils, et pas uniquement des ordinateurs. Vous allez pouvoir installer Norton 360 Deluxe également sur votre smartphone et tablette qu’il fonctionnent sous Android ou iOS.

L’offre comprend également 50 Go de sauvegarde Cloud pour PC et Password Manager pour gérer tous vos mots de passe de façon sécurisée. Norton 360 Deluxe s’assure également que personne ne puisse se servir de votre webcam contre votre gré avec SafeCam.

Vous disposerez aussi d’une connexion VPN sécurisée pour vous connecter au web aussi bien depuis votre ordinateur que votre mobile. Enfin, le tout est complété par le système de contrôle parental qui vous permet de filtrer les contenus auxquels vos enfants ont le droit d’accéder et ce afin d'éviter de les exposer à tout et n’importe quoi sur Internet.