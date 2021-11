Protégez votre Mac pour le Black Friday grâce à cette promotion imbattable du spécialiste Intego

Grâce à un tableau de bord particulièrement intuitif et ergonomique, passez en revue l'état de votre appareil, planifier des analyses quand bon vous semble et configurez de manière très simple votre antivirus selon vos besoins. La protection en temps réelle, de même que le blocage d'intrusions d'applications et d'appareils tiers non reconnus, contribuent à vous offrir une solution optimale car, malgré les idées reçus, même les iMac ont besoin d'un antivirus.

De quoi permettre à l'excellente solution Internet Security X9 d'obtenir un solide 9/10 lors de notre test Clubic réalisé de manière 100% indépendante et se révèle être un produit à l'excellent rapport qualité/prix.