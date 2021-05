Bon plan Antivirus : -60% sur Bitdefender Total Security pour sécuriser votre vie numérique !

Sonos poursuit son développement dans l’audio nomade avec la petite enceinte Roam, qui rejoint les rangs de la Sonos Move sortie il y a 1 an et demi. La Roam est environ dix fois plus petite, et deux fois moins chère que la Move, mais son tarif reste tout de même supérieur à celui des enceintes Bluetooth compactes les plus connues. Pourquoi ? Car elle propose notamment de s'intégrer naturellement dans l’écosystème Sonos, ce qui en fait une enceinte mixte Bluetooth et Wi-Fi facile à vivre et qui se différencie par l’innovation. Vérifications.