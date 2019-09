LastPass dans la tourmente après un bug qui pourrait avoir fait fuiter des mots de passe

Une faille liée à l'extension pour les navigateurs Opera et Chrome

LastPass estime que les conséquences devraient être très limitées

Source : TechRadar

LastPass a déjà corrigé le problème par une mise à jour automatique.La faille a été découverte par Tavis Ormandy, chercheur chez Google dans l'équipe Project Zero. Ce bug dans le célèbre gestionnaire permettait de récupérer les mots de passe enregistrés dans la session d'un utilisateur à l'aide d'un site web conçu pour l'occasion. Seuls les navigateurs Google Chrome et Opéra sont concernés par le problème.Les hackers incitaient les personnes à visiter une page web dont l'adresse était envoyée par mail. Pour tromper LastPass, l'URL pouvait avoir été modifiée dans Google Translate afin d'être maquillée et insoupçonnable.LastPass pouvait alors ouvrir une fenêtreet afficher automatiquement le dernier mot de passe utilisé par le gestionnaire. Le faux site exploitait ainsi la vulnérabilité pour récupérer le code d'accès.Google a contacté suffisamment tôt les équipes de LastPass pour limiter les dégâts. L'entreprise à corrigé son logiciel en comblant la faille de sécurité et propose depuis quelques jours une mise à jour qui s'installe automatiquement lors du lancement du gestionnaire de mots de passe.Les équipes de LastPass sont d'ailleurs plutôt optimistes quant au nombre de personnes ayant subi un vol de mots de passe comme l'explique Ferenc Kun, responsable de l'ingénierie de sécurité sur le blog de l'entreprise : «».Pour éviter tout problème de sécurité, nous vous invitons tout de même à vérifier que votre version de LastPass soit bien la dernière en date, numérotée 4.33.0.