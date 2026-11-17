Depuis sa version 1.98 pour ordinateur, Brave efface automatiquement le marqueur « FBMD » que Meta ajoute aux images publiées sur Facebook et Instagram. Invisible à l’écran, ce code suit la photo partout où elle va et pourrait relier des comptes que leurs propriétaires voulaient garder séparés.
Parmi les métadonnées intégrées à une photo, on retrouve la date, l’heure, la position GPS ou le modèle de l’appareil, des informations cachées que n’importe quel site ou application peut lire. Brave s'attaque à l'une d'elles, ajoutée par Meta.
FBMD, le code qui voyage avec la photo
Meta ajoute cette métadonnée dans un champ défini par l’IPTC, l’organisme qui fixe les standards de la presse (légendes, crédits, copyright). L’IPTC a mené un test sur les métadonnées des photos publiées sur Facebook. Meta supprime la plupart d’entre elles, mais ajoute une valeur dans le champ “Special Instructions”. Cette dernière commence par “FBMD”, suivie d’une longue suite de caractères. Et elle reste identique quand quelqu’un télécharge l’image pour la republier. Brave a refait le test en juillet 2026 et ce marqueur est toujours bel et bien là.
Prenons un exemple. Un internaute engagé dans une association tient un compte Instagram sous un pseudonyme. Ce compte est séparé de son profil Facebook à son nom, que suivent sa famille et ses collègues. Elle utilise une adresse e-mail dédiée, voire un VPN. Un autre membre de l’association publie sur Facebook l’affiche d’un rassemblement. L’internaute pourrait l’enregistrer et la republier sur Instagram. Mais le marqueur, lui, est resté dans le fichier. Meta pourrait donc s’en servir pour relier les deux comptes et proposer le profil anonyme à ses contacts Facebook. Ce lien pourrait aussi fuiter lors d’une violation de données ou être transmis sur requête judiciaire. Meta n’a pas expliqué à quoi sert cet identifiant, et il est possible qu’il ne serve pas au pistage. Mais évidemment, Brave préfère n’écarter aucune hypothèse.
- Respect et protection de la vie privée
- Interface et ergonomie soignée
- Le plus rapide du marché
Le nettoyage a lieu à deux moments. Quand vous enregistrez une image, Brave retire l’identifiant avant la fin du téléchargement, ce qui vous protège même si vous la publiez ensuite depuis un autre navigateur ou une application. Quand vous envoyez une image vers un site, Brave transmet une copie propre et laisse le fichier d’origine intact sur votre ordinateur. Brave a écrit en C++, sans bibliothèque externe, le module qui retire ces métadonnées, ce qui le garde léger et rapide. Pour suivre le développement, rendez-vous sur GitHub, dans le dépôt du navigateur… Pour tester, enregistrez une photo Facebook depuis Chrome, ouvrez-la dans un lecteur de métadonnées en ligne et regardez le champ « Special Instructions » : la valeur FBMD y figure. Ouvert depuis Brave, le même fichier n’affiche plus rien.
Pour l’instant, la fonction ne concerne que la version pour ordinateur. Android et iOS sont prévus, sans date annoncée. Brave veut aussi supprimer les autres données EXIF comme la géolocalisation, le modèle d’appareil, la date et l’heure, mais avec un réglage au choix de l’utilisateur, car ces données servent parfois à trier une photothèque.