Le nettoyage a lieu à deux moments. Quand vous enregistrez une image, Brave retire l’identifiant avant la fin du téléchargement, ce qui vous protège même si vous la publiez ensuite depuis un autre navigateur ou une application. Quand vous envoyez une image vers un site, Brave transmet une copie propre et laisse le fichier d’origine intact sur votre ordinateur. Brave a écrit en C++, sans bibliothèque externe, le module qui retire ces métadonnées, ce qui le garde léger et rapide. Pour suivre le développement, rendez-vous sur GitHub, dans le dépôt du navigateur… Pour tester, enregistrez une photo Facebook depuis Chrome, ouvrez-la dans un lecteur de métadonnées en ligne et regardez le champ « Special Instructions » : la valeur FBMD y figure. Ouvert depuis Brave, le même fichier n’affiche plus rien.