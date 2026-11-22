Plusieurs outils sont proposés en accès gratuit. C’est le cas de la vérification des URL, de l’analyse de l’appareil et de la vérification des paramètres. De quoi repérer des liens frauduleux ou des faiblesses de configuration sur votre iPhone.

La version Premium, payante, ajoute une protection anti-phishing qui bloque les pages frauduleuses avant leur chargement dans Safari. Elle comprend aussi une fonction capable d’avertir l’utilisateur lorsqu’il rejoint un réseau Wi-Fi considéré comme risqué.