Si les outils d’intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, autant personnel que professionnel, ils ouvrent aussi de nouvelles portes aux cybercriminels. C’est la raison pour laquelle l’éditeur ESET enrichit sa suite HOME Security avec des protections dédiées aux conversations avec l’IA, aux iPhone et iPad, ainsi qu’à l’écran du navigateur, le tout accompagné d’une remise allant jusqu’à -50 % à l’occasion du Black Friday.
Demander à une IA d’écrire du code, de chercher des informations ou même de résumer ou de rédiger des e-mails est devenu courant ces dernières années. Et même si les résultats sont de plus en plus pertinents, il y a toujours un risque qu’une réponse contienne un lien dangereux ou suggère l’exécution d’un code malveillant.
ESET sécurise les réponses et les scripts générés par IA
L’éditeur a donc décidé de s’attaquer au cœur du problème. La sécurité des conversations avec l’IA constitue la principale nouveauté d’ESET HOME Security, disponible avec les formules Premium et Ultimate. Elle prend en charge ChatGPT dès son lancement, et ESET a d’ores et déjà annoncé une compatibilité progressive avec Gemini, Copilot et d’autres services.
En quoi consiste cette fonctionnalité ?
Lorsque la réponse d’une IA contient une adresse Web, ESET l’analyse en temps réel afin de repérer les pages malveillantes, frauduleuses ou potentiellement indésirables. Si un problème est détecté, l’utilisateur est averti avant d’ouvrir le lien. La protection examine également les scripts proposés par l’intelligence artificielle afin de réduire les dangers associés à l’exécution d’un code potentiellement malveillant. ESET cible notamment les attaques de type AI-fix, dérivées de la technique ClickFix. Dans ce scénario, une fausse solution prétendument fournie par une IA demande à l’internaute d’exécuter une commande qui déclenche, en réalité, des actions malveillantes.
Une protection annoncée pour les iPhone et les iPad
Dans le même temps, ESET a annoncé l’arrivée d’ESET Mobile Security for iOS sur iPhone et iPad. Cette solution se destine à protéger les utilisateurs d’appareils Apple contre les liens frauduleux, l’hameçonnage et les réseaux Wi-Fi insuffisamment sécurisés, dans le respect des limites imposées par iOS.
Plusieurs outils sont proposés en accès gratuit. C’est le cas de la vérification des URL, de l’analyse de l’appareil et de la vérification des paramètres. De quoi repérer des liens frauduleux ou des faiblesses de configuration sur votre iPhone.
La version Premium, payante, ajoute une protection anti-phishing qui bloque les pages frauduleuses avant leur chargement dans Safari. Elle comprend aussi une fonction capable d’avertir l’utilisateur lorsqu’il rejoint un réseau Wi-Fi considéré comme risqué.
L’écran du navigateur devient une donnée à protéger
Sécuriser un navigateur est une chose, mais sécuriser l’écran d’un navigateur en est une autre. En effet, une page sensible peut utiliser une connexion chiffrée et néanmoins rester visible à l’écran. Or, certains logiciels spécialisés dans le vol d’informations tentent justement d’effectuer des captures ou des enregistrements afin de récupérer les données affichées.
ESET ajoute donc à HOME Security, sur les plateformes compatibles, une protection de l’écran du navigateur. Celle-ci bloque les captures, les enregistrements et les partages d’écran non autorisés, et cherche également à empêcher les logiciels malveillants d’accéder aux informations visibles. Une fonctionnalité qui vient compléter les fonctions de navigation sécurisée, d’anti-phishing et de protection des transactions déjà proposées par ESET.
Black Friday : ESET HOME Security jusqu’à -50 %
Toutes ces nouveautés viennent enrichir ESET HOME Security, une suite déclinée en trois formules pour s’adapter aux besoins de chaque foyer, sur Windows, macOS, Android et iOS.
La formule Essential pose les bases avec une protection antivirus en temps réel, la sécurisation des paiements et des opérations bancaires en ligne, un pare-feu et un bouclier réseau, tout en étendant sa protection aux smartphones et aux objets de la maison connectée sans alourdir le fonctionnement de l’appareil.
Premium reprend l’ensemble de ces outils et y ajoute un VPN illimité, le chiffrement des données sensibles et des photos ainsi qu’une sécurité renforcée pour les fichiers et les dossiers. C’est aussi cette formule qui ouvre l’accès à la sécurité des conversations avec l’IA. Enfin, Ultimate s’adresse à ceux qui veulent la couverture la plus complète, avec une protection renforcée du navigateur et de la vie privée, une protection proactive de l’identité et une défense dédiée contre les ransomwares.
Pour ceux qui hésitaient encore, le Black Friday tombe à point nommé, puisque ESET applique jusqu’au 30 novembre 2026 des remises sur toute sa gamme. HOME Security Essential passe ainsi de 49,99 € à 34,99 € pour trois appareils pendant un an, soit 30 % de réduction, tandis que la formule Premium descend de 89,99 € à 53,99 € pour cinq appareils, soit 40 % de moins. La formule Ultimate profite elle aussi d’une remise de 30 %, et tous les détails de l’offre sont à retrouver sur la page dédiée du site officiel d’ESET.