L'extension ChatGPT pour Chrome sait désormais lire vos onglets ouverts. Dans son mode Work, elle peut aussi interagir avec ces derniers pour remplir un formulaire, envoyer un message ou télécharger un fichier.
OpenAI a annoncé ces nouveautés la semaine dernière sur X. Elles fonctionnent sur Chrome mais plus globalement sur l'ensemble des navigateurs basés sur Chromium, lesquels peuvent, eux aussi, s'enrichir des extensions du Chrome Web Store. Par ailleurs, aucun abonnement à ChatGPT n'est requis.
Chat lit vos onglets, Work agit dessus
Dans Chat, ChatGPT peut parcourir les onglets que vous avez ouverts pour répondre à vos questions. OpenAI prend comme exemple une personne recherchant un canapé avec de trois modèles différents consultés dans trois onglets. L'assistant peut les comparer selon leurs dimensions, leur matière, leur délai de livraison et leur politique de retour. Cette lecture des onglets a été introduite cet été, mais uniquement dans le panneau latéral de l'extension. Désormais, il suffit d'ajouter @Chrome à votre message dans l'application web ou de bureau de ChatGPT, et l'assistant accèdera directement aux onglets. D'ailleurs, si vous ne mentionnez qu'un onglet précis, il ne consulte que cette page. Le panneau latéral donne aussi accès à l'historique de vos conversations, sans quitter la page affichée.
Dans Work, ChatGPT ne se contente pas de lire, il peut également interagir à votre place dans le navigateur. ChatGPT peut alors envoyer des messages, remplir des formulaires, télécharger des fichiers et regrouper des onglets par thématiques.
OpenAI avait déjà tenté cette approche avec son propre navigateur agentique. À son lancement il y a tout juste un an, ChatGPT Atlas pouvait cliquer sur des boutons, remplir des formulaires et passer d'une page à l'autre, avec un accès anticipé pour les abonnés Plus, Pro et Business. OpenAI a toutefois jeté l'éponge sur ce projet et Atlas a été retiré en août dernier. Il semblerait donc que l'extension prenne doucement le relais pour proposé une alternative aux fonctions agentique de Google Chrome outre-Atlantique.
Le module s'installe depuis le Chrome Web Store et fonctionne avec toutes les formules de ChatGPT, y compris la gratuite. Côté confidentialité, ce n'est de toute évidence pas le service le plus respectueux de votre vie privée. La fiche de l’extension sur le Chrome Web Store recense neuf catégories de données que le développeur déclare gérer : informations permettant d’identifier l’utilisateur (nom, adresse, e-mail, âge), santé, finances et paiement (numéros de carte, relevés bancaires), authentification (mots de passe, identifiants), communications personnelles (e-mails, SMS, messages de chat), localisation (adresse IP, coordonnées GPS), historique web (liste des pages consultées, titre et heure de visite), activité de l’utilisateur (clics, défilement, touches du clavier) et contenu des sites web (texte, images, sons, vidéos, liens).
OpenAI affirme de son côté ne pas vendre ces données à des tiers en dehors des cas d’usage approuvés, ne pas les utiliser ni les transférer à des fins sans rapport avec la fonction de base de l’extension, et ne pas s’en servir pour évaluer la solvabilité ou proposer un prêt.