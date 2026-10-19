Le module s'installe depuis le Chrome Web Store et fonctionne avec toutes les formules de ChatGPT, y compris la gratuite. Côté confidentialité, ce n'est de toute évidence pas le service le plus respectueux de votre vie privée. La fiche de l’extension sur le Chrome Web Store recense neuf catégories de données que le développeur déclare gérer : informations permettant d’identifier l’utilisateur (nom, adresse, e-mail, âge), santé, finances et paiement (numéros de carte, relevés bancaires), authentification (mots de passe, identifiants), communications personnelles (e-mails, SMS, messages de chat), localisation (adresse IP, coordonnées GPS), historique web (liste des pages consultées, titre et heure de visite), activité de l’utilisateur (clics, défilement, touches du clavier) et contenu des sites web (texte, images, sons, vidéos, liens).

OpenAI affirme de son côté ne pas vendre ces données à des tiers en dehors des cas d’usage approuvés, ne pas les utiliser ni les transférer à des fins sans rapport avec la fonction de base de l’extension, et ne pas s’en servir pour évaluer la solvabilité ou proposer un prêt.