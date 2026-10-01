Le TLD .si s'envole et même en Europe on surfe sur les lubies de Trump

En fin de mois dernier, Donald Trump avait officialisé son caprice auprès de l'ONU en affirmant que les administrations américaines diraient désormais "super intelligence". Dans les 25 heures suivantes, Netcraft a compté plus de domaines .si enregistrés que de .ai. Le .si coûte aussi moins cher, environ 11 dollars pour un an. Un nom de domaine .ai en coûte aujourd'hui près de 80 euros par an avec au minimum un enregistrement pour deux ans.