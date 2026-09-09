Sur ses serveurs et sur Oracle Cloud, il faut deux processeurs virtuels pour une licence Oracle Database Enterprise Edition, grâce à la table de facteurs de cœurs de l’éditeur. Chez Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, cette règle ne s’applique plus depuis 2017. Sur ces trois clouds, un processeur virtuel vaut une licence entière, le double du tarif appliqué sur les serveurs d’Oracle. La facture de licence d’une base de données Oracle peut donc doubler après une migration vers un cloud rival.

Selon Pieter Jansen, consultant en licences, Oracle cherchait, au moment du changement, à rendre son offre cloud plus attractive que celles d’AWS et d’Azure. Oracle a par ailleurs lancé, en août 2026, Exadata Database@AWS, une version de son service phare hébergée à l’intérieur de l’infrastructure d’Amazon. Les clients en licence séparée bénéficient, sur ce service, d’un ratio plus favorable. Il faut une licence pour huit unités de calcul virtuelles sur cette offre, contre une licence pour deux processeurs virtuels sur les instances classiques d’AWS.

Craig Guarente, du cabinet Palisade Compliance, estime qu’Oracle entretient le doute sur la prise en charge de ses bases de données par des clouds concurrents, pour orienter ses clients vers ses services.

Le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) regroupe des fournisseurs de cloud européens, dont OVHcloud, et défend leurs intérêts auprès de Bruxelles. En 2021, l’association a réclamé un encadrement européen de ces pratiques de facturation. Cette facturation par processeur touche toute machine susceptible d’utiliser le logiciel, même sans l’utiliser réellement, dénonce CISPE.