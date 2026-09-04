pCloud donne le coup d'envoi pour sa suite bureautique en ligne

L'outil de présentation propose une diapositive vierge avec des zones pour le titre et le sous-titre, un menu d'insertion et un panneau de masques et de mises en page. Les trois éditeurs tournent directement dans le navigateur, sans installation, avec une sauvegarde automatique active.

Notons que les fichiers sont enregistré à la racine du drive. Il est possible de les déplacer dans un dossier spécifique, mais pas dans l'enclave chiffrée pCloud Crypto, même si cette dernière a été déverrouillée. Il faudra donc d'abord synchroniser le document en local pour le déplacer ensuite