pCloud donne le coup d'envoi pour sa suite bureautique en ligne

pCloud propose désormais trois outils d'édition en ligne intégrés à son espace de stockage avec un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation. Leur interface est déjà complète, avec une prise en main proche de celle des suites concurrentes.
pCloud testait cette suite bureautique en interne depuis le mois d'août. Elle rejoint désormais le stockage, la synchronisation et l'édition photo.
Trois éditeurs déjà utilisables, du tableur à la présentation
Le tableur de pCloud ressemble à un outil classique, comme Excel ou Google Sheets. On y retrouve les fonctions de base : police, couleurs, bordures, alignement, format des nombres et tri, avec une barre de formule pour saisir un calcul dans la cellule sélectionnée. Même chose pour l'outil de traitement de texte, avec la mise en forme courante (gras, italique, souligné, barré, indice, exposant, surlignage) et des listes à puces ou numérotées.
L'outil de présentation propose une diapositive vierge avec des zones pour le titre et le sous-titre, un menu d'insertion et un panneau de masques et de mises en page. Les trois éditeurs tournent directement dans le navigateur, sans installation, avec une sauvegarde automatique active.
Notons que les fichiers sont enregistré à la racine du drive. Il est possible de les déplacer dans un dossier spécifique, mais pas dans l'enclave chiffrée pCloud Crypto, même si cette dernière a été déverrouillée. Il faudra donc d'abord synchroniser le document en local pour le déplacer ensuite
Une brique bureautique déjà occupée par Google, Microsoft, Apple et Infomaniak
Cette fonctionnalité avait été initialement découverte sur Reddit au travers de captures en allemand. Sur son flux Twitter, pCloud explique que cette suite bureautique est en cours de déploiement.
pCloud, qui a largement démocratisé les offres à vie, rejoint donc ses concurrents. Google reste la référence avec Docs, Sheets et Slides. Microsoft propose Word, Excel et PowerPoint Online depuis OneDrive, compatibles avec les formats .docx, .xlsx et .pptx. Apple met à disposition Pages, Numbers et Keynote via iCloud.com. Infomaniak, de son côté, s'est rapproché d'OnlyOffice pour intégrer des outils similaire au sein de kDrive. Enfin Proton a développé son éditeur suite au rachat de Standard Notes ainsi que son tableur.
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