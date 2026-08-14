Une option repérée dans la version Canary de Chrome permettrait à l'assistant Gemini de modifier lui-même les mots de passe faibles ou réutilisés détectés dans le gestionnaire de Google. Le bouton existe déjà dans l'interface, mais l'outil n'est pas encore fonctionnel.
Le testeur Leopeva64 a repéré ce réglage caché dans la dernière build Canary de Chrome sur ordinateur. La fonction n'est pas encore implémentée sur Android. Baptisé "Password change with Glic", ce drapeau remplace le bouton habituel de changement de mot de passe par une manipulation désormais effectuée par l'intelligence artificielle.
Une fonctionnalité encore expérimentale
Dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome, la section répertoriant identifiants faibles ou réutilisés affiche normalement un bouton renvoyant vers la page de paramètres du site concerné. Mais une fois le drapeau activé, ce bouton devient "Change it for me", accompagné de l'icône de Gemini. Une capture diffusée par Leopeva64 montre le fonctionnement sur deux comptes affichant le même mot de passe. Au lieu d'une redirection vers le site concerné, un simple clic est censé suffire.
En mai 2025, lors de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View avait un système permettant de modifier automatiquement les mots de passe compromis avec l'accord de l'utilisateur. Dans cette nouvelle mouture Canary, les développeurs semblent donc vouloir étendre l'outil aux mots de passe simplement faibles ou réutilisés.
Pour l'heure, cette nouveauté n'est pas encore fonctionnelle. Seules les premières briques ont donc été implémentées. Concrètement, Gemini doit se connecter au site tiers à la place de l'utilisateur puis remplir le formulaire de changement de mot de passe comme le ferait une personne. L'IA agentique n'est pas encore assez performante pour réaliser ce type de manipulation de manière autonome, notamment si la double authentification a été activée ou si le formulaire de connexion n'est pas standard.
Reste que confier des changements de sécurité aussi sensibles à un assistant suppose quand même de faire vraiment confiance à l'éditeur, en l'occurrence Google. Par ailleurs, certaines études ont déjà pointé des failles dans les mots de passe générés par des IA. Enfin, on imagine que le procédé sera standardisé afin que les sites concernés ne bloquent pas un robot venant soudainement manipuler les paramètres sensibles d'un utilisateur pour la bonne cause
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