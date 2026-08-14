Dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome, la section répertoriant identifiants faibles ou réutilisés affiche normalement un bouton renvoyant vers la page de paramètres du site concerné. Mais une fois le drapeau activé, ce bouton devient "Change it for me", accompagné de l'icône de Gemini. Une capture diffusée par Leopeva64 montre le fonctionnement sur deux comptes affichant le même mot de passe. Au lieu d'une redirection vers le site concerné, un simple clic est censé suffire.

En mai 2025, lors de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View avait un système permettant de modifier automatiquement les mots de passe compromis avec l'accord de l'utilisateur. Dans cette nouvelle mouture Canary, les développeurs semblent donc vouloir étendre l'outil aux mots de passe simplement faibles ou réutilisés.