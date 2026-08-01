80% des problèmes corrigés : voici pourquoi Proton Pass mérite un nouvel essai

Proton Pass n'est pas parfait, loin de là, et notamment sur la reconnaissance des formulaires complexes. C'est d'ailleurs un point que nous avions soulevé dans notre test dédié. Et cette mise à jour s'attaque précisément à ce problème. L'outil est enfin en mesure de remplir les formulaires de connexion qui lui donnaient du fil à retordre. Cela inclut des plateformes d'achat en ligne comme Amazon ou l'Apple Store, mais aussi des réseaux sociaux, des forums et des sites bancaires. Selon l'éditeur, ce changement corrige 80% des problèmes de remplissage automatique remontés par les utilisateurs.

Proton explique que certains sites ne placent pas le formulaire de connexion directement sur la page, mais le chargent dans un iframe. Proton Pass a donc été revu pour une meilleure analyse. D'autres chantiers sont annoncés pour les prochains mois avec une meilleure correspondance entre les identifiants et les adresses des sites, un remplissage automatique natif sur Mac et la prise en charge de langues supplémentaires.