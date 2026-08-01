80% des problèmes corrigés : voici pourquoi Proton Pass mérite un nouvel essai

Proton Pass déploie une mise à jour centrée sur le remplissage automatique des identifiants, la gestion des codes de vérification et le déploiement du logiciel en entreprise.
Le gestionnaire de mots de passe corrige une partie des difficultés de remplissage automatique remontées par sa communauté. Il modifie aussi la façon dont les codes de double authentification sont récupérés et simplifie l'installation du logiciel sur un parc de machines professionnelles.
Un outil plus performant et plus ergonomique
Proton Pass n'est pas parfait, loin de là, et notamment sur la reconnaissance des formulaires complexes. C'est d'ailleurs un point que nous avions soulevé dans notre test dédié. Et cette mise à jour s'attaque précisément à ce problème. L'outil est enfin en mesure de remplir les formulaires de connexion qui lui donnaient du fil à retordre. Cela inclut des plateformes d'achat en ligne comme Amazon ou l'Apple Store, mais aussi des réseaux sociaux, des forums et des sites bancaires. Selon l'éditeur, ce changement corrige 80% des problèmes de remplissage automatique remontés par les utilisateurs.
Proton explique que certains sites ne placent pas le formulaire de connexion directement sur la page, mais le chargent dans un iframe. Proton Pass a donc été revu pour une meilleure analyse. D'autres chantiers sont annoncés pour les prochains mois avec une meilleure correspondance entre les identifiants et les adresses des sites, un remplissage automatique natif sur Mac et la prise en charge de langues supplémentaires.
En parallèle, l'équipe a aussi revu la double authentification. Proton Pass permet de générer et de stocker les codes 2FA, habituellement proposés en remplissage automatique lors d'une connexion. Quand cette invite ne s'affiche pas, l'utilisateur devait jusqu'ici basculer vers l'application pour copier le code manuellement. Il est désormais possible d'activer la copie automatique du code dans le presse-papiers, afin qu'il reste disponible pour un collage immédiat.
Notons enfin quelques ajustements cosmétiques, comme un bouton de vérification des mises à jour dans les réglages des applications macOS et Windows. Sur iOS, l'app se met à l'heure de "Liquid Glass", avec des animations retravaillées. Par ailleurs, le générateur d'identifiant rejoint l'application iOS, aux côtés des générateurs de mots de passe et des alias mail.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass continue de monter en puissance avec l’arrivée d’applications natives sur Windows, macOS et Linux, un mode hors ligne sécurisé et une gestion avancée des alias e-mail. Son chiffrement de bout en bout, la prise en charge des passkeys et l’intégration de Pass Monitor et Proton Sentinel renforcent son attractivité face aux alternatives du marché. Si l’expérience mobile est fluide, l’extension de navigateur reste perfectible, notamment sur les formulaires complexes et la modification d’identifiants. La gestion des données est bien plus agréable sur desktop, où l’interface permet une organisation efficace.