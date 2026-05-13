Oups, vos mots de passe Proton Pass étaient vulnérables en mémoire vive

Pour mener l'audit, Recurity Labs a disposé des codes sources de la plupart des composants, à l'exception du backend, examiné en boîte noire sans accès à l'infrastructure. Cette approche dite "grey-box" combine analyse statique du code et tests dynamiques. Au total, huit vulnérabilités ont été découvertes.

La faille la plus sérieuse touchait l'application Android, avec un score CVSS de 4,4 sur 10 (niveau "medium"). Lors d'une déconnexion, Proton Pass propose d'effacer les données locales de l'utilisateur. Or, certaines persistaient dans un fichier annexe appelé db-passkey-wal. Ce fichier est propre à SQLite. Il conserve temporairement les transactions en attente avant de les écrire dans la base principale. Des données censées supprimées (notamment l'identifiant utilisateur) pouvaient donc en théorie être récupéres sur l'appareil. Cette vulnérabilité a été corrigée et confirmée comme résolue lors du second retest, dans la version 1.39.2 de l'application.

Les quatre failles découvertes dans la CLI sont toutes de faible sévérité. Elles portent sur la gestion des fichiers système. Elle pointent l'absence de vérification des liens symboliques, des permissions trop permissives sur les fichiers de session, et deux conditions de course liées respectivement à la définition des permissions de fichiers et à la terminaison de processus. Ces dernières restent très difficiles à exploiter en pratique.