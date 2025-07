Proton lance son app 2FA, gratuite, open source et plus sécurisée que les autres

On le sait, l'envoi de code de sécurité par SMS n'est vraiment... sécurisé, ni très pratique. Déjà, il y a ces attaques par SIM swapping qui se multiplient et puis la réception des SMS reste pour le moins.. aléatoire. C'est d'autant plus vrai si vous êtes en déplacement dans une région où le réseau est capricieux.

À l'instar d'autres applications 2FA, Proton Authenticator génère localement des mots de passe temporaires qui expirent toutes les 30 secondes. Pas besoin de réseau. Les jetons sont chiffrés de bout en bout, uniquement lisibles sur l'appareil de l'utilisateur.