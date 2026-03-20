Bonne nouvelle pour les gamers sous Linux : Opera GX est arrivé !

Le navigateur gaming d'Opera est désormais disponible en téléchargement sur Linux. On y retrouve l'ensemble de ses fonctionnalités de gestion des ressources, d'intégrations gaming et de protection de la vie privée.
En janvier, tout en critiquant l'omniprésence de Copilot sur Windows, l'éditeur Opera Software confirmait travailler sur une version Linux d'Opera GX .
GX Control et VPN no log
La fonctionnalité centrale de cette version reste le GX Control, un système de limiteurs permettant de définir manuellement la quantité de RAM et de ressources réseau que le navigateur est autorisé à consommer. En pratique, si un jeu tourne en parallèle sur la machine, le navigateur ne viendra pas ponctionner les ressources disponibles pour ce jeu. Ce mécanisme, déjà présent sur Windows et macOS, est désormais accessible aux utilisateurs Linux.
Opera GX intègre également une barre latérale avec des accès directs à Twitch et Discord. Il sera donc plus simple de suivre des streams ou d'échanger sans quitter son onglet actif. On y retrouve également les fameux mods (GX Mods), lesquels proposent des thèmes visuels, des effets sonores, des filtres appliqués à l'interface (shaders), ainsi que des effets visuels.
Côté confidentialité, Opera GX sur Linux ne collecte aucune donnée de localisation, d'historique de navigation, de contenu de pages visitées, de requêtes de recherche, ni d'informations saisies dans des formulaires. Des protections contre les publicités, les trackers et le cryptojacking sont intégrées nativement. Les développeurs y ont bien entendu porté le VPN. Opera Software promet qu'il n'y a aucune conservation des journaux de connexion. Celui-ci a fait l'objet d'un audit indépendant conduit par le cabinet Deloitte. Rappelons au passage que le navigateur est développé en Europe, avec des équipes en Norvège et en Pologne, et respecte le RGPD.
Opera GX est compatible avec les distributions basées sur Debian (comme Ubuntu) Fedora et OpenSUSE. L'installation s'effectue via des paquets classiques .deb ou .rpm. La compatibilité avec Flatpak est encore en cours de développement. Ce format permettra donc d'installer Opera GX sur n'importe quelle distribution Linux sans tenir compte de ses spécificités techniques. Des mises à jour hebdomadaires sont prévues, avec des retours de la communauté collectés via Discord, des forums dédiés et un système de signalement de bugs. Lancé en 2019, Opera GX revendique aujourd'hui plus de 34 millions d'utilisateurs dans le monde.
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