Bonne nouvelle pour les gamers sous Linux : Opera GX est arrivé !

La fonctionnalité centrale de cette version reste le GX Control, un système de limiteurs permettant de définir manuellement la quantité de RAM et de ressources réseau que le navigateur est autorisé à consommer. En pratique, si un jeu tourne en parallèle sur la machine, le navigateur ne viendra pas ponctionner les ressources disponibles pour ce jeu. Ce mécanisme, déjà présent sur Windows et macOS, est désormais accessible aux utilisateurs Linux.

Opera GX intègre également une barre latérale avec des accès directs à Twitch et Discord. Il sera donc plus simple de suivre des streams ou d'échanger sans quitter son onglet actif. On y retrouve également les fameux mods (GX Mods), lesquels proposent des thèmes visuels, des effets sonores, des filtres appliqués à l'interface (shaders), ainsi que des effets visuels.