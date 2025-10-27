Du côté des internautes, l'information sera visible à trois endroits : lors de l'installation de l'extension, sur sa fiche addons.mozilla.org si elle est publique, et dans la section Permissions et données de la page about:addons du navigateur. Lorsqu'un développeur utilise cette déclaration dans une version, il devra la maintenir dans toutes les versions suivantes. Les extensions qui ne respectent pas cette règle se verront refuser la signature, indispensable pour leur distribution.​ Pour les versions anciennes de Firefox (antérieures à la 140 sur desktop ou 142 sur Android), les développeurs devront continuer à proposer un contrôle manuel de la collecte de données immédiatement après l'installation.​

Cette initiative de Mozilla n'est pas sans rappeler les mesures prises par Apple pour son App Store. Les développeurs doivent également déclarer leurs pratiques de collecte de données dans la section confidentialité de l'App Store.​ Cela permet notamment de relativiser les propos d'un éditeur avec ses pratiques réelles.

Mozilla annonce que cette exigence s'étendra à toutes les extensions, nouvelles comme existantes, au cours du premier semestre 2026. La fondation promet d'accompagner cette généralisation avec de nouveaux outils pour faciliter la transition des développeurs et des utilisateurs.