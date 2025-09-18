Firefox 143 pour Android introduit la possibilité d'activer le DoH via l'option "Protection renforcée" dans les paramètres. Cette fonctionnalité était jusqu'à présent réservée aux versions bureau du navigateur. Le mécanisme a été déployé par défaut aux États-Unis depuis 2020 et au Canada depuis 2023. En France, il est possible de l'activer manuellement.

Avec plusieurs partenaires techniques, Mozilla teste actuellement les performances de cette technologie sur mobile. L'entreprise prévoit d'activer le DoH par défaut sur Android dans certaines régions si ce dernier n'affecte pas les performances.

L'implémentation mobile s'appuie sur les mêmes critères stricts que la version bureau. Seuls les fournisseurs DNS respectant la politique Trusted Recursive Resolver (TRR) de Mozilla peuvent être intégrés au navigateur. Cette dernière impose aux fournisseurs DNS plusieurs exigences pour protéger la vie privée des utilisateurs : ils ne peuvent conserver les données DNS que pour l’exploitation technique du service, et ce, sur une période très courte, sans jamais les revendre ni les partager à des tiers. Ces partenaires doivent publier clairement leur politique de confidentialité, afin que chacun sache précisément quelles informations sont collectées et comment elles sont utilisées. Enfin, les résolveurs ne sont pas autorisés à modifier ou bloquer les résultats DNS, sauf obligation légale ou si l’utilisateur en fait explicitement la demande (par exemple pour le contrôle parental).