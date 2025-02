Laurent_Marandet

Je me demandais si c’était basé sur L2TP ou PPTP (l’affreux protocole moisi et insécure que Microsoft n’a toujours pas supprimé de ses OS), et je trouve l’info « Microsoft Defender’s VPN uses a custom implementation of the OpenVPN protocol ».

C’est amusant, car lorsque l’on installe le véritable OpenVPN (par exemple export du fichier.exe depuis un routeur PFSense) sur un PC Windows, on a un avertissement pour dire que dire que Windows a bloqué cette installation « dangereuse » et il faut outrepasser la sécurité pour installer OpenVPN.