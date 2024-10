Dans sa version 130.0.6723.91/.92 pour Windows et Mac, et 130.0.6723.91pour Linux, Chrome vient donc corriger deux vulnérabilités importantes. L’une d’entre elles, estampillée CVE-2024-10488, consiste en une faille de type « use after free » dans WebRTC, permettant à d’éventuels pirates d’exploiter une corruption de tas (segment de mémoire utilisé pour allouer dynamiquement de l’espace mémoire à la demande du logiciel) pour attaquer le navigateur et injecter du code malveillant.