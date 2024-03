Clap de fin pour Atlas VPN : le fournisseur fermera ses portes à la fin du mois

À ces difficultés d'ordre structurel s'est ajoutée celle, croissante, de rivaliser dans un secteur de plus en plus compétitif. Avec moins de moyens et une concurrence de plus en plus solide, Atlas n'a pas su renforcer sa présence sur le marché VPN. Alors que le service devait rester indépendant et consolider son offre de VPN gratuit, son manque de ressources et sa base d'abonnés trop légère ont poussé Nord Security à soutenir financièrement le développement de son infrastructure et à maintenir un niveau de sécurité élevé. Ce trou dans le budget a été suffisamment conséquent pour pousser la société mère à jeter l’éponge, considérant qu'Atlas VPN n'était plus un projet viable sur le long terme.