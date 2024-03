Free et l'offre de sécurité connectée Qiara : installation, coupure, technologie, notre FAQ en 13 questions

Si la caméra perd le signal, c'est la sirène qui devient centrale de secours de l'habitation. « On a trouvé le moyen de coder ces paquets pour pouvoir envoyer le capteur qui déclenche l'alerte. On peut du coup notifier le client, en temps réel et par SMS. L'utilisateur peut d'ailleurs monitorer son niveau de piles très facilement, et nous aussi », ajoute le dirigeant.