Bientôt surboosté à l'IA, Opera annonce l'installation d'un datacenter en Islande avec NVIDIA

NVIDIA ne connaît pas de répit depuis un an. Quand l'entreprise ne se fait pas accaparer par OpenAI et Microsoft, ce sont d'autres acteurs du monde de l'IA qui veulent leur part du gâteau. Opera a annoncé aujourd'hui son partenariat avec le leader des puces IA, s'appuyant sur un NVIDIA DGX SuperPOD équipé des derniers GPU NVIDIA H100 Tensor Core et de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise pour faciliter le développement et le déploiement d'applications IA de production. Des dires d'Opera, le choix de l'Islande se justifierait par l'ambition d'alimenter, et surtout, de refroidir son infrastructure à l'aide d'énergies vertes. Il faut dire qu'entre le vent glacial et les centrales géothermiques, la terre de Glace et de Feu se prête tout particulièrement à cet exercice.