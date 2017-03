Windows 10 : essayez les applis avant de les installer

Un essai de trois minutes sans besoin d'installation

13/03/2017

La mise à jour permettra aux utilisateurs de mieux décider si installer, ou non, une application du Windows Store, car ils pourront la tester.Actuellement, sur le Windows Store, les utilisateurs ne peuvent pas savoir comment fonctionnent les applications qu'ils installent avant de les avoir installées. Ça peut paraître anodin, mais parfois, l'application n'est pas aussi pratique qu'on l'espérait ou n'offre pas l'ergonomie souhaitée... Et on finit par la désinstaller sans l'utiliser ou bien la laisser traîner sans jamais l'ouvrir.Microsoft va résoudre ce problème : chaque application, si son éditeur le souhaite, bénéficiera de "Playable Ads". Lorsque l'utilisateur voit une application qui l'intéresse, que ce soit via une publicité ou sur le Windows Store, il pourra l'essayer pendant une durée limitée de 3 minutes. Grâce au Cloud, il aura accès à l'application comme s'il l'avait déjà sur son disque dur, afin de l'utiliser et voir si elle lui convient.Les utilisateurs pourront donc choisir les applications sans risquer de mauvaises surprises : c'est une bonne chose, surtout pour les applications payantes. Les éditeurs seront d'ailleurs ainsi incités à produire des applications meilleures, faute de quoi les installations risquent de ne pas décoller et avec elles les ventes.Côté éditeur, Microsoft a pensé à tout : pas besoin pour les entreprises de coder d'une façon particulière. "Playable Ads" fonctionnera avec un simple paramétrage dans la page éditeur du Windows Store. Toutefois, la fonctionnalité "Playable Ads" ne sera pas gratuite : elle n'est disponible que dans le cadre d'une campagne publicitaire que les éditeurs lanceront (et paieront).