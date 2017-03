Windows 10 : la pub dans l’explorateur de fichiers (et comment l’enlever)

Des publicités pour Office 365 dans l'explorateur de fichiers

Comment supprimer l'affichage des publicités dans l'explorateur de fichiers ?

Modifié le 10/03/2017 à 10h22

Une telle initiative, de la part de Microsoft, n'a pas manqué de faire du bruit, notamment sur Twitter. Difficile toutefois de croire que la firme va la supprimer avant le déploiement à grande échelle de la mise à jour.Pour l'instant, seuls les utilisateurs ayant accès à la préversion de la mise à jour Anniversary Update, la Creators Update, ont vu s'afficher des publicités dans leur explorateur de fichiers. Pas tous les utilisateurs, d'ailleurs : ce sont les journalistes d' ExtremeTech Joel Hruska et Ryan Whitwam qui semblent avoir été les premiers à identifier cette nouveauté.Les seules publicités actuellement affichées seraient liées à Office 365 et OneDrive, deux services de Microsoft. Mais c'est logique : l'Anniversary Update n'ayant pas été déployée, difficile pour Microsoft d'ouvrir ces nouveaux espaces publicitaires à des tiers. Rien ne laisse supposer que le groupe de Redmond le fera, d'ailleurs, mais la possibilité existe et ça ne manque pas de soulever critiques et questions.Heureusement, Microsoft trouve des solutions aussi vite qu'il déploie une nouveauté problématique : le groupe de Redmond n'a en effet pas le droit d'imposer ce type de publicités et doit donc mettre en place un paramétrage pour les supprimer.Le site Thurrott a trouvé comment faire :Aller dans l'onglet "affichage "de l'Explorateur de fichiersSélectionner "Option"Sélectionner "Modifier le dossier et les options de recherche"Il faut ensuite se rendre dans l'onglet "Affichage" de cette nouvelle fenêtreDans les "Paramètres Avancés" il faut décocher "Afficher les notifications de fournisseur de synchronisation"Le tour est joué !