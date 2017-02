Windows 10 : vers un blocage des applications tierces ?

Bloquer l'installation des applications hors Windows store ?

Un paramétrage par défaut laissant encore la liberté à l'utilisateur

Modifié le 28/02/2017 à 08h37

Un nouveau paramétrage pour les applications de bureau risque d'attirer, sur Windows 10, bien des critiques... et de rendre mécontents les développeurs.Le site MSPoweruser, spécialisé dans Microsoft et, surtout, Windows, fait partie du programme des testeurs qui peuvent avoir, en avant-première, les mises à jour majeures avant que Microsoft ne les déploient dans le monde entier. Les utilisateurs épluchent alors ces mises à jour à la recherche de différences et de nouvelles fonctionnalités. Une concernant un paramétrage de sécurité a été repérée dans la build 15042 de la préversion de Windows 10 Creators Update.Ce paramétrage permet d'autoriser, ou non, l'installation d'applications en dehors du Windows Store. Le Windows Store offre en effet un panel d'applications que les développeurs ont créé spécifiquement pour Windows. Microsoft met à disposition un outil, le Desktop App Converter, pour rendre totalement compatibles les anciens programmes Win32 avec Windows 10 et pour permettre de les vendre sur le Windows Store qui ne vend que des applications UWP (Universal Windows Platform).Selon MSPoweruser, le paramétrage par défaut de la Creators Update ne devrait pas poser de soucis : des trois options qui seront disponibles, "Autoriser toutes les applications", "Préférer les applications du Windows Store, mais autoriser toutes les applications" et "Autoriser uniquement les applications du Windows Store", c'est la première qui est utilisée de base.Mais rien n'empêchera Microsoft, de changer ce paramétrage par défaut à l'avenir, ce qui pourrait causer des problèmes aux développeurs. A moins que ce paramétrage ne soit uniquement là dans le cadre du lancement de Windows 10 Cloud, version allégée de Windows 10 qui, on le sait, n'autorisera que les applications UWP.