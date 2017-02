Windows 10 : votre smartphone Samsung pourra bientôt déverrouiller votre PC

Flow, l'application Samsung qui pourra bientôt déverrouiller votre PC Windows

Les autres fonctionnalités de l'application Flow

Modifié le 22/02/2017 à 16h22

Les détenteurs d'un Samsung disposant d'un lecteur d'empreintes digitales pourront bientôt déverrouiller leur PC Windows depuis leur téléphone. L'application Flow, qui permet déjà aux utilisateurs de la tablette Galaxy TabPro S de s'y connecter depuis leur smartphone, devrait étendre cette possibilité aux ordinateurs Windows.Les utilisateurs de Mac devront être plus patients, il n'est pour l'instant pas prévu que Flow fonctionne avec les ordinateurs de la marque Apple.Flow se compose de trois fonctionnalités principales : Transfer, Defer, et Notify, qui visent à unifier tous les appareils Samsung afin qu'ils forment un véritable écosystème. La fonction Transfer permet de reprendre instantanément une activité d'un appareil à l'autre (un appel, une vidéo etc.). La fonction Defer permet de décaler une activité dans le temps et d'indiquer qu'on la reprendra plus tard. La fonction Notify permet quant à elle à tous les appareils connectés à Flow d'afficher les notifications et SMS.Les fonctionnalités de Flow sont proches de celles que propose Apple avec Continuité, apparue avec IOS 8 et Yosemite.