DeepCoder : Microsoft développe une IA capable de coder

Une IA qui utilise du code comme un puzzle

Ouvrir le code pour celui qui ne sait pas coder

Modifié le 24/02/2017 à 11h01

Le groupe de Redmond doit toutefois faire face à un problème de taille : pour l'instant, son Intelligence Artificielle ne fait que voler du code déjà écrit.DeepCoder est le dernier projet de Microsoft pour l'Intelligence Artificielle, comme nous l'explique New Scientist le 22 février 2017. Ce projet vise un but qui changerait radicalement notre façon de coder des logiciels puisque l'idée est tout simplement de le déléguer à une machine. Une machine qui code une autre machine, en somme.Le concept est simple : DeepCoder analyse un problème, par exemple «» et cherche un morceau de code correspondant à ce problème dans sa base de données. Il peut alors le copier et résoudre le problème. Plus DeepCoder aura appris de code, plus il pourra utiliser ces codes pour créer de nouveaux codes et de nouveaux programmes.DeepCoder n'utilise, pour l'instant, que du code déjà écrit par d'autres. De fait, le programme développé par Microsoft en partenariat avec l'université de Cambridge, ne peut pas encore être commercialisé. Mais l'idée est bien celle-là : permettre à n'importe qui de coder.En effet, au lieu de devoir connaître toutes les fonctions et la manière de les utiliser, DeepCoder pourrait créer un programme simplement lorsqu'un utilisateur le lui décrit. Il pourrait alors créer des programmes encore inconcevables aujourd'hui en résolvant des problèmes fonctionnels d'une manière complètement étrangère à la pensée humaine.Mais que les programmeurs se rassurent : DeepCode n'en est qu'à ses débuts. Le programme ne peut résoudre des problèmes nécessitant que 5 lignes de code... pour l'instant.