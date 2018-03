Samsung : une appli pour mesurer votre niveau de stress

Pas besoin d'un périphérique de mesure

Test plus fiable que chez le médecin

Modifié le 27/02/2018 à 09h48

Surfant sur la vague de la santé connectée, cette application baptiséefonctionnera grâce aux capteurs optiques du S9.Il en saura des choses sur vous, le Galaxy S9. A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Samsung présente l'une des nouvelles et nombreuses possibilités offertes par son dernier-né, le Galaxy S9 . Piloté par une application développée en partenariat avec l'UCSF (l'Université de Californie, San Francisco), le S9 vous permettra de mesurer à tout instant de la journée votre niveau réel de stress.Baptisée(BP pour), l'application interprète les relevés de votre niveau de pression sanguine pour évaluer en temps réel l'état de vos nerfs. Pour se faire, elle exploite les capteurs photo et le scanner d'authentification biométrique du S9. Par l'image, celui-ci est capable de mesurer l'afflux sanguin, sans avoir à passer par un périphérique comme une montre connectée ou un cardiofréquencemètre.Un exploit qui n'est pas nouveau en soi : des chercheurs américains ont prouvé en 2014 la possibilité de tester son niveau de cortisol (l'hormone du stress) en photographiant un échantillon de salive ! Samsung et l'UCSF promettent en revanche une plus grande précision des relevés de pression sanguine.L'application offre aussi une très grande souplesse d'utilisation. Les personnes attentives à leur santé pourront l'utiliser aux moments-clés de la journée : le lever, le coucher, avant et après le sport, à la fin du travail, etc. Elle dédramatise aussi le test lui-même, qui peut être faussé lorsqu'il a lieu chez le médecin, à cause de l'environnement du cabinet médical. L'appli My BP Lab sera disponible sur le Google Play Store le 15 mars, mais uniquement aux Etats-Unis dans un premier temps.