MWC : Samsung permettra de manipuler son S9… en réalité augmentée

Secret éventé par un hacker

Un gros enjeu commercial pour Samsung

Modifié le 21/02/2018 à 13h49

Cela se fera grâce à l'application diffusée aux visiteurs du salon et à installer sur mobile.Le Galaxy S9 arrive et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'aura plus beaucoup de surprises à faire valoir. De lui, on sait déjà presque tout : son apparence, ses spécifications techniques, notamment qu'il embarquera le processeur Snapdragon 845 pour les Etats-Unis et l'Exynos 9810, développé en interne par Samsung, pour le reste du monde.Ce que l'on ignorait encore, c'est cette surprise que Samsung réserve aux visiteurs du Mobile World Congress de Barcelone, où le S9 sera dévoilé dimanche 25 février 2018 : le terminal dernière génération pourra être pris en main sur place mais en réalité augmentée. Le secret est éventé depuis qu'un usager de Reddit est parvenu à décrypter le contenu de l'application que Samsung a diffusé auprès des congressistes accrédités.L'appli possède en effet une fonction qui permet, en touchant le badge du salon avec votre smartphone, de voir apparaître sur votre écran le S9 en réalité augmentée. A partir de là, vous pouvez virtuellement prendre le S9 en main, changer sa couleur et le tourner dans tous les sens.Voilà un gadget sympathique et innovant, révélateur aussi du poids qui repose sur la coque du S9 : alors que Samsung représente plus de 20% des ventes mondiales de smartphones, le Coréen est totalement dominé par Apple en terme de revenus : l'américain truste 50% du cash généré sur le marché du mobile, avec moins de 15% des ventes. En alignant le prix de son S9 sur celui de l'iPhone X au dessus de 1.000 euros, Samsung espère bien rattraper son retard sur Apple.