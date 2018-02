Samsung : Evleaks dévoile les photos officielles des Galaxy S9 et S9+

Voici les Samsung Galaxy S9 et S9+

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs — Evan Blass (@evleaks) 26 janvier 2018

For those stressing the side bezels: pic.twitter.com/uxvA7lG5Dk — Evan Blass (@evleaks) 26 janvier 2018

Des changements dans les caméras : le capteur unique confirmé

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Il confirme des rumeurs insistantes et dévoile des particularités qui mettent les S9 et S9+ directement en concurrence avec l'iPhone X d'Apple.Samsung devrait officiellement présenter ses deux nouveaux smartphones lors de l'édition 2018 du Mobile World Congress de Barcelone, le 25 février 2018. Malheureusement pour la firme sud-coréenne, les photos officielles ont déjà fuité.Dès le départ on remarque que Samsung conserve un design très proche des Galaxy S8 notamment avec l'écran sans bords Infinity Display. Ils auront respectivement une diagonale de 5,8 et 6,2 pouces. Evan Blass nous offre un zoom sur la tranche des nouveaux smartphones de Samsung dans une autre photo :La grosse rumeur qui est confirmée par cette fuite de photo d'Evleaks est celle concernant la caméra des S9 et S9+ : le Galaxy S9 n'aura qu'un seul capteur à l'arrière tandis que le S9+ bénéficiera d'un double capteur.On remarque également que Samsung a appris de ses erreurs : le lecteur d'empreintes est désormais placé sous les capteurs photo et non à côté comme c'était le cas pour le S8. En effet, ce placement a été critiqué par les utilisateurs car il n'est pas pratique.Evan Blass nous offre également une petite exclusivité : ses sources lui ont confié que Samsung aurait prévu des émoticones animées utilisables avec la caméra avant. Une fonctionnalité qui ne manque pas de rappeler les Animojis qu'Apple a lancé avec l'iPhone X.