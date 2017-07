x.com : le nouveau site mystère d’Elon Musk

x.com de retour sous la houlette d'Elon Musk

Excited to announce the launch of https://t.co/J6TuRWIQAA! It's a little verbose right now, but that will be fixed tomorrow. — Elon Musk (@elonmusk) 14 juillet 2017

Un site qui est, pour l'instant, totalement vide

Modifié le 17/07/2017 à 10h33

Trois jours après son lancement, x.com affiche toujours la même chose malgré le prix que le nom de domaine devrait lui avoir coûté. En effet, plus un nom de domaine est simple, plus il coûte cher.L'un des faits intéressants du nom de domaine x.com, est qu'Elon Musk en a déjà été propriétaire : c'était en 1999. Cette année là, l'entrepreneur fonde x.com justement, et cette dernière fusionne avec Confinity pour donner PayPal en 2000. PayPal est ensuite vendue en 2002 par le géant eBay et le nom de domaine x.com fait partie du lot.La start-up x.com proposait donc des services bancaires, ce qui pourrait donner une idée de ce que prévoit Elon Musk pour cette nouvelle aventure. Difficile de dire pour l'instant s'il va réellement se (re)lancer dans cet univers, mais ce n'est pas vraiment le genre de projets auxquels nous a habitués le milliardaire fondateur de Tesla, SpaceX ou encore The Boring Company.Dans son tweet du 14 juillet 2017, Elon Musk prévenait que le site devait être réparé dans les heures qui suivaient l'annonce. Il l'a été, mais cela n'éclaircit pas plus le mystère. Le site n'affiche en effet, que la lettre « x ».Un petit tour du côté du code Html ne donne pas plus d'informations : seule la lettre « x » trône sur toute la page. Lorsque l'on tente d'aller sur une autre page, quelle qu'elle soit, le site n'affiche que la lettre « y » qui se prononce comme «», soit « pourquoi » en anglais.Reste à savoir si le milliardaire compte faire quelque chose de ce nom de domaine ou s'il ne l'a acheté que par nostalgie ...