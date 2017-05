100 ans pour quitter la Terre selon Stephen Hawking !

L'avenir de l'humanité sera dans l'espace ou ne sera pas

Hawking ira dans l'espace

Modifié le 05/05/2017 à 16h05

Une conviction qui a déjà été formulée à de nombreuses reprises par l'un des plus grands esprits du siècle.C'est la sinistre prédiction formulée à plusieurs reprises ces derniers mois par Stephen Hawking, à qui l'on doit des avancées majeures dans la compréhension de la gravité quantique et notamment des trous noirs. Le célèbre théoricien signe une post-face très commentée du livre du journaliste anglais Julian Guthrie(non traduit en Français), livre consacré aux pionniers de l'exploration spatiale privée.Dans ce texte, Stephen Hawking écrit : "Cette tribune de Stephen Hawking, bien qu'empreinte de son éternel enthousiasme, révèle aussi un durcissement de sa conviction profonde que l'Humanité met la vie sur Terre en danger. Il croit beaucoup que l'irruption des capitaux privés inaugure un nouvel âge d'or de l'exploration spatiale. Stephen Hawking, 65 ans, condamné à l'immobilité depuis ses 21 ans à cause d'une sclérose latérale amyotrophique, aura ainsi la chance d'être l'un des tout premiers voyageurs qui embarqueront à bord de la navette SpaceShipTwo développé par Virgin Galactics.En juin, les téléspectateurs britanniques le retrouveront dans l'un des épisodes d'une nouvelle série documentaire lancée par la BBC intitulée. On suivra le chercheur dans le monde entier, à la recherche des technologies d'avenir qui nous permettront de survivre dans la nuit galactique...