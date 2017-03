Arianespace : le lanceur Vega met en orbite un satellite

Sentinel-2 B : le nouveau satellite du programme Copernicus

Un petit lanceur Vega pour Sentinel-2 B

Modifié le 07/03/2017 à 13h43

Le lanceur a mis en orbite un satellite commandé par la Commission européenne et qui sera chargé de surveiller la Terre, afin de déceler des évolutions dans divers paramètres dont la pollution de l'eau.La mise en orbite de ce nouveau satellite va permettre au programme Copernicus de la Commission européenne de continuer et de s'améliorer. Il y a en effet désormais quatre satellites de ce programme qui sont en orbite : Sentinel-1 A et B et Sentinel-2 A et B. C'est ce dernier qui faisait l'objet de la mission réussie le 7 mars 2017. Le satellite a été construit par Airbus et pèse 1 130 kilos.Le programme Copernicus, qui utilise des données satellitaires mais également des données recueillies sur la surface de la Terre, vise à surveiller l'évolution de l'environnement et, notamment, de la pollution. Le programme, opérationnel depuis 2014, va toutefois encore évoluer, puisque des lancements de satellites sont prévus jusqu'en 2019, lorsque sera lancé le Sentinel-5 dont les relevés seront centrés sur l'atmosphère.Pour mettre en orbite Sentinel-2 B, Arianespace a opté pour un petit lanceur Vega qui a décollé mardi 7 mars 2017 à 2h49 heure de Paris depuis le centre spatial Kourou en Guyane. C'est le premier satellite du programme Copernicus à utiliser ce lanceur, les trois premiers ayant été mis en orbite grâce à une fusée Souyouz.Il s'agit du premier succès pour un lanceur Vega en 2017, le neuvième consécutif pour ce lanceur ainsi que le troisième succès pour Arianespace depuis début 2017.