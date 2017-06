Comment Elon Musk veut conquérir Mars

200 000 dollars pour aller sur Mars

La colonisation avant le 22e siècle ?

Le titre de l'article laisse en effet peu de doutes sur les projets d'Elon Musk pour les humains : Making Humans a Multi-planet Species (Faire des humains une espèce multi-planétaire) rappellera aux fans de science-fiction de nombreux films et séries.L'article, très détaillé, aborde notamment le problème des coûts du voyage : il ne peut pas être trop cher, faute de quoi le système multi-planétaire ne pourrait pas être viable. Le programme Apollo, qui a permis à 12 personnes d'aller sur la Lune, a coûté, selon Musk, entre 100 et 200 milliards de dollars actuels. Un voyage sur Mars qui coûterait 10 milliards de dollars par personne est clairement une absurdité économique.L'un des objectifs d'Elon Musk est donc simple : réduire au maximum les coûts du voyage. Il est déjà en train d'y parvenir, avec la réutilisation des capsules Dragon et du premier stade de la fusée Falcon 9. En réussissant à créer des fusées capables de faire plusieurs allers-retours entre la Terre et la Planète rouge, il espère faire baisser le prix du voyage à 200 000 dollars, soit le prix moyen d'une maison aux Etats-Unis.L'enjeu est majeur pour les Terriens : coloniser Mars signifierait, dans l'esprit d'Elon Musk, se sauver. En colonisant Mars, les humains éviteraient une extinction massive provoquée par une catastrophe sur Terre, comme une guerre nucléaire ou l'impact d'une météorite. Mais Mars promet avant tout de nouvelles ressources.Pour emmener les hommes sur Mars, Elon Musk pense à des fusées en fibre de carbone capables d'atteindre la vitesse de 100 800 km/h, ravitaillées par des stations orbitales en cours de route. Un projet qu'il pense être réalisable avant la fin du 21e siècle, bien qu'il prévienne dès maintenant : ce sera compliqué et il faudra s'attendre à de grosses pertes humaines.