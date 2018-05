1Password sort une nouvelle version pour Mac et Windows

À télécharger :

1Password 7 : un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités

1Password : un abonnement maintenant possible

Modifié le 30/05/2018 à 12h01

À compter de cette version 7, c'est aussi le modèle commercial qui évolue : on peut soit acheter la version actuelle de 1Password et en bénificer à vie, soit s'abonner (2,99 dollars par an) et avoir droit à toutes les mises à jour à venir., la très populaire solution vous permettant de stocker de manière sécurisée tous vos mots de passe (et bien d'autres types de données) sans avoir à tous les retenir, vient de dévoiler une nouvelle version. Les catégories de données stockées dans 1Password (les mots de passe pour des sites, des documents, des espaces de gestion de comptes bancaires en ligne, la box Wi-Fi, les numéros client dans des programmes de fidélité, le numéro de sécurité sociale, passeport, permis de conduire...) apparaissent désormais sur le côté gauche du logiciel. En naviguant sur chacune des catégories, on retrouve les sites pour lesquels 1Password stocke vos mots de passe, c'est là aussi que l'on peut visualiser la date à laquelle le mot de passe a été changé la dernière fois. A noter que 1Password dispose également d'une fonctionnalité permettant de classer ses mots de passe par leur ancienneté : ainsi, vous voyez d'un seul coup d'oeil si vous avez des mots de passe que n'avez pas changé depuis 1 an, voire 2 ans ou 3 ans.Autre fonctionnalité à s'inviter sur cette nouvelle version :. Il s'agit du célèbre cite Haveibeenpwned.com , qui vous permet, en saisissant votre mail, de savoir si votre mail (et donc le mot de passe associé) figure dans l'une des bases de données circulant sur le Dark Net. 1Password se charge donc de faire lui-même régulièrement des recherches danset de vous alerter si jamais vos identifiants auront fuité.Avec cette version 7, c'est aussi le modèle commercial de 1Password qui évolue. Les utilisateurs ont désormais le choix de prendre un abonnement (ceux utilisant 1Password sur Mac peuvent même le faire depuis l'App Store) : à partir de 2,65 euros pour un abonnement individuel (en choisissant un prélèvement annuel), et à partir de 4,75 euros pour un abonnement Famille (jusqu'à 5 utilisateurs). Une période d'essai de 30 jours est incluse dans les deux versions.