RGPD : Brave accuse 27 pays Européens de ne pas se donner les moyens d'agir pour la vie privée

Rapport à l'appui, le navigateur Internet , qui prend régulièrement position à l'encontre des pratiques de Google, dénonce aujourd'hui les faibles dotations faites aux agences de protection des données nationales, et leur incapacité à pouvoir appliquer le Règlement général sur la protection des données.Le navigateur web Brave a déposé une une plainte, lundi 27 avril, auprès de la Commission européenne. La société accuse les États membres de ne pas doter suffisamment leur autorité respective de protection des données personnelles Brave demande à la Commission de lancer une procédure d'infraction envers les gouvernements des 27... Voire de les déférer devant la Cour de justice de l'Union européenne si nécessaire.La requête s'appuie sur l'article 52 du RGPD , selon lequel «».Pour appuyer son action, Brave a publié un rapport. Son objet : présenter les limites techniques et budgétaires auxquelles font faces les agences nationales de protection des données personnelles (en France, la CNIL) pour appliquer le RGPD.D'après le rapport, la moitié des agences de protection des données personnelles européennes sont pourvues d'un budget inférieur à 5 millions d'euros. Par ailleurs, seulement cinq agences nationales emploient plus de dix «».» souligne le rapport de Brave. «».Autre aspect inquiétant du rapport : le cas de l'Irlande, qui abrite les sièges européens des grands groupes tech comme Facebook et Google. Alors que la Commission de protection des données irlandaise reçoit de plus en plus de plaintes à traiter, son budget et ses effectifs n'ont pas suivi l'augmentation de son activité.», conclut le rapport.