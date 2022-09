Le VPN PIA a commandé un audit indépendant sur sa politique "no-log"

Pour tenter de préserver votre anonymat en ligne, que ce soit via votre réseau domestique ou le Wi-Fi de la gare du coin, le réseau privé virtuel (VPN) peut constituer un allié de poids. Dans cette perspective, l'application d'une politique de non-journalisation est essentielle pour naviguer incognito sur le Net. Or, avec une domiciliation aux États-Unis depuis sa création en 2010, Private Internet Access a dû, à plusieurs reprises, certifier qu'il n'enregistrait aucune des pratiques de sa clientèle.

Dans cette perspective, la firme a commandé un audit à l'un des plus grands cabinets au monde, Deloitte, pour inspecter la configuration de ses serveurs. Il en résulte que PIA parvient, au 30 juin 2022, à pleinement respecter sa politique interne de confidentialité. Ainsi, les utilisatrices et utilisateurs du VPN ne sont pas identifiés une fois connectés, pas plus que leurs activités ne sont référencées dans un journal interne à PIA.

En effet, l'une des composantes du fameux Patriot Act, le Freedom Act, a été reconduit en 2020 par le Sénat américain avec toutes les libertés que cela comporte pour permettre au FBI de lancer des investigations ou de surveiller en ligne. La potentielle collecte et détention de données par des firmes domiciliées aux États-Unis peut donc être sujette à une exploitation par ce même FBI dans le cadre d'une enquête… sauf quand elles n'existent pas.