Tesla obtient un prêt des banques chinois de 1,3 milliard pour sa Gigafactory

Ce prêt sur cinq ans a été consenti à Tesla par plusieurs banques chinoises, dont la China Construction Bank (CCB) et l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), rapportedans une dépêche.Plus tôt dans l'année, Tesla a reçu un prêt sur 12 mois atteignant 3,5 milliards de yuans (521 millions de dollars) avec, pour date de remboursement, le 4 mars 2020. Une partie de la nouvelle facilité de prêt de 9 milliards de Yuans (1,3 milliard de dollars), administrée par un certain nombre de banques chinoises, pourra alors être destinée au remboursement de cette dette.Le reste ? Il sera utilisé pour la construction de la Gigafactory 3 , en Chine, qui devrait être installée près de Shangai pour servir aux différentes opérations du constructeur sur ce territoire.La Gigafactory 3 appartiendra à 100 % à Tesla, ce qui est assez rare en Chine, puisque les sociétés étrangères doivent généralement s'allier à une entreprise locale, comme ce fut le cas pour Volkswagen La première usine de Tesla en dehors des Etats-Unis sera aussi la plus grosse, puisqu'à terme, elle devrait être capable de produire 1 000 Tesla Model S par semaine. Elon Musk souhaite en faire la véritable rampe de lancement de ses véhicules sur le marché mondial et notamment asiatique.L'entreprise peut se prévaloir d'une certaine réussite avec la construction de cette Gigafactory chinoise. Il s'agira de la toute première usine de véhicules automobiles entièrement étrangère à s'implanter dans le pays et Tesla a obtenu le soutien du gouvernement de bout en bout. Par ailleurs, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information chinois a annoncé que la Model 3 serait ajoutée à la liste des véhicules exemptés de taxes à l'achat.Enfin en 2019, l'action de Tesla a gagné 25 % à la bourse de Wall Street, portant l'action à 420 dollars. L'entreprise a ainsi été la plus performante parmi les constructeurs automobiles américains en bourse durant l'année écoulée, malgré un début d'année compliqué.