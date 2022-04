Avant les French Days, Amazon fait chuter le prix de ces 2 excellents SSD Samsung

A quelques jours des French Days, nous allons mettre en avant deux manières d'augmenter le stockage de vos appareils. En effet, les solutions ne manquent pas et Samsung est un acteur extrêmement sérieux dans ce domaine. Voilà pourquoi nous allons sans plus attendre vous faire découvrir le SSD interne Samsung 870 EVO 1 To à 98,60 € et le SSD portable Samsung T7 500 Go à 74,99 €.