OneDrive ne sera bientôt plus supporté sur les plus anciennes versions de Windows

Dans un post de blog, Microsoft a annoncé arrêter le support de OneDrive sur les plus anciennes versions de Windows, à savoir Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, dès le début de l'année prochaine. À partir du 1er janvier 2022, plus aucune mise à jour ne sera proposée pour l'application de bureau. Dès le 1er mars, il n'y aura plus de synchronisation automatique et chaque fichier devra être ajouté manuellement dans la version web de OneDrive ou accédé depuis celle-ci.